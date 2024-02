Bryce Dallas Howard e Orlando Bloom star di Deep Cover, action comedy di Colin Trevorrow

Dai dinosauri alla commedia inglese sofisticata. Bryce Dallas Howard affiancherà Orlando Bloom nella commedia action inglese Prime Video Deep Cover. Il film è basato su una sceneggiatura originale di Derek Connolly & Colin Trevorrow che hanno ambientato la storia a Londra con il duo di improvvisazione britannico Ben Ashenden & Alexander Owen.

Romans: una scena del film con Orlando Bloom

Al centro della storia troviamo tre attori assunti dalla polizia per aiutarli a mettere in scena operazioni di copertura di poco conto. Il loro istinto di dire sempre di sì senza mai uscire dalla parte li trascina nel sottobosco criminale di Londra. Le riprese inizieranno il 5 febbraio a Londra. Deep Cover debutterà in anteprima esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Jurassic Park 4 in lavorazione, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard non torneranno

Nel cast troviamo, inoltre, Sean Bean, Nick Mohammed, la star di John Wick Ian McShane, Paddy Considine e Sonoya Mizuno. Deep Cover è prodotto da Trevorrow attraverso Metronome Film Co. insieme a Walter Parkes e Laurie MacDonald. Annys Hamilton è co-produttrice. Tom Kingsley, noto per la rivoluzionaria serie comica Stath Lets Flats, firma la regia.

"Siamo lieti di offrire questa nuova commedia d'azione ai nostri clienti", ha detto Tushar Jindal, head of Content, UK per Prime Video. "Con un cast incredibile, un team creativo di alto livello e una sceneggiatura fantastica sappiamo che sarà un successo".