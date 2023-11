Orion e il buio: il teaser trailer del film animato scritto da Charlie Kaufman

A febbraio arriverà in streaming su Netflix il film animato Orion e il buio, scritto da Charlie Kaufman, ecco il teaser trailer.

Il 2 febbraio arriverà su Netflix il film animato Orion and the Dark, la cui sceneggiatura è stata scritta da Charlie Kaufman.

Nel video si vede il giovanissimo protagonista che incontra la più grande tra le sue paure: il buio, vivendo così un'avventura che potrebbe aiutarlo a superare le sue fobie.

Il nuovo film Netflix

Il film Orion e il buio, realizzato in collaborazione con DreamWorks Animation, è un adattamento del romanzo scritto nel 2014 da Emma Yarlett. Charlie Kaufman ha firmato la sceneggiatura, mentre la regia è di Sean Charmatz.

Al centro della trama c'è Orion, che nella versione originale avrà la voce di Jacob Tremblay, mentre cerca di affrontare la sua paura per il buio. L'oscurità è però un'entità fisica, parte affidata a Paul Walter Hauser, che lo porta a vivere un'avventura di notte per dimostrare che non ha nulla da temere.

Ecco alcune nuove immagini e il poster del film:

Orion e il buio: un'immagine del film

