Orietta Berti positiva al Covid-19: "State attenti"

Orietta Berti è risultata positiva al Covid-19: la cantante lo ha confermato su Facebook, spiegando di essere a casa, seguita da un medico, e ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto.

Orietta Berti in una scena di Tutti i padri di Maria

"Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al Covid-19" - ha spiegato Orietta Berti nel post - "Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e mi raccomando, state attenti."

Orietta ha ricordato brevemente i principali protocolli di sicurezza per evitare i contagi: "Indossate la mascherina, mantenete le distanze, lavate spesso le mani"

Tra i commenti al post di Orietta Berti numerose manifestazioni d'affetto: molti hanno fatto gli auguri di una rapida guarigione alla cantante e l'hanno esortata a farsi forza in questa fase così complicata. Altri hanno condiviso le loro esperienze con il Coronavirus e i tamponi, tra attese troppo lunghe e snervanti e caos generale. Qualcuno invece si è chiesto come mai "i personaggi dello spettacolo se la cavano bene, noi non abbiamo i soldi che avete voi per farci curare dalle cliniche private".

Oltre ad Orietta Berti, nell'ultimo periodo, numerosi personaggi dello spettacolo italiano e vip sono risultati positivi al Covid-19 o addirittura sono stati ricoverati: tra i tanti, Gerry Scotti, Carlo Conti, Francesco Totti, Alessandro Cattelan, Lillo Petrolo del duo Lillo & Greg, Aurelio De Laurentiis.