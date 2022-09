Che tempo che fa: Mara Maionchi new entry, sostituirà Orietta Berti

A ottobre Mara Maionchi approderà ufficialmente a Che Tempo che fa. Nel prossimo mese il programma si prepara a tornare su Rai 3 con il consueto appuntamento domenicale.

Questa volta però, al fianco di Fabio Fazio, Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback, al tavolo non avremo più Orietta Berti. Essendo che quest'ultima da poco entrata fra gli opinionisti del Grande Fratello Vip 7, l'ultimo segmento di Che Tempo che fa, il Tavolo, non la vedrà seduta al fianco del conduttore, posto che sarà occupato dalla Maionchi.

Orietta Berti in una scena della fiction Tutti i padri di Maria

La Berti ha giustificato l'abbandono del suo precedente ruolo in Rai verso la Mediaset con un progetto a lei dedicato, per il futuro, dalla rete stessa, almeno in base alle sue recenti dichiarazioni: "Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda."

Quelle brave ragazze: on the road con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti

In risposta a tutto ciò Fazio ha immediatamente trovato un nuovo volto per Che Tempo che fa fra le sue personali conoscenze, aprendo la strada a Mara Maionchi.