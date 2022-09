Grande Fratello Vip 7: Orietta Berti quanto guadagna? Il compenso da capogiro

Orietta Berti incasserebbe una cifra da capogiro per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7, come lei stessa aveva lasciato intendere.

Il Grande Fratello Vip 7 pur di avere Orietta Berti nel ruolo di opinionista le avrebbe offerto un compenso da capogiro: la cantante incasserebbe 10.000 euro a puntata. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, una cifra che diventa altissima se si considera che il reality di Alfonso Signorini ci farà compagnia per circa 50 puntate.

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip 7 l'ingresso di Orietta Berti nello studio del reality è stato accompagnato da una piccola polemica, legato ad alcuni rumors che hanno preceduto l'esordio del reality. Su alcuni magazine è stato scritto che Orietta Berti avrebbe accettato il ruolo di opinionista solo per soldi.

Quando Alfonso Signorini gliel'ha ricordato: "Allora mi vuoi un po' di bene? Non è solo una questione di soldi", la neo opinionista ne ha approfittato per chiarire: "Quelle frecciatine mi hanno fatto molto male - ha detto - Non mi è piaciuto si sia scritto che ho accettato solo per soldi. Ho accettato perché alla mia età come avrei potuto rifiutare una proposta del genere?", come potete vedere nella clip caricata su Mediaset Infinity

Il cachet di Orietta Berti è stato svelato da Dagospia, una cifra a cui è difficile rinunciare, a qualsiasi età, per sedere sulla poltrona di opinionista la cantante guadagnerebbe 10mila euro a puntata. "Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi. Tanti, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in TV? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell'opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata", si legge sul portale di Roberto D'Agostino.

Considerato che questo sarà uno dei reality più lunghi della storia, sono previste quasi cinquanta puntate, la Berti alla fine di questa avventura si porterà a casa ben 500mila euro.