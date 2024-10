Orgoglio e pregiudizio diventa una serie tv prodotta per Netflix

Orgoglio e pregiudizio, il famoso romanzo scritto da Jane Austen, sarà alla base di una nuova serie tv prodotta per Netflix.

Il progetto potrà contare sul coinvolgimento della scrittrice Dolly Alderton che si occuperà degli script degli episodi.

La nuova versione di Orgoglio e pregiudizio

Per ora non sono emersi ulteriori dettagli riguardanti il nuovo show per il piccolo schermo e bisognerà attendere per scoprire i nomi degli interpreti.

Orgoglio e pregiudizio racconta la storia di Elizabeth Bennett che scoprire il potere dell'amore quando incontra Mr. Darcy, un uomo che inizialmente non apprezza.

Il romanzo di Jane Austen è stato pubblicato nel 1813 ed è poi stato adattato numerose volte per il piccolo e grande schermo. Tra le versioni più famose della storia ci sono quelle del 1995 prodotta da BBC, con star Colin Firth e Jennifer Ehle, e il film del 2005 con protagonisti Keira Knightley e Mattew Macfadyen.

Jane Austen, scrittice per il cinema

Dolly Alderton è autrice di libri come Avete presente l'amore? e Tutto quello che so sull'amore, adattato in una miniserie in sette episodi per BBC One e Peacock nel 2022. Recentemente l'autrice ha firmato il romanzo Good Material, con al centro la storia di un comico alle prese con la fine di una relazione.

Un nuovo show

Negli ultimi giorni era stato inoltre svelato che BBC ha ordinato lo sviluppo e la produzione di una nuova serie ambientata nell'universo di Orgoglio e Pregiudizio intitolata L'altra sorella Bennet. Il progetto si ispirerà all'omonimo romanzo scritto da Janice Hadlow e ha al centro Mary, la sorella di Lizzy Bennet che viene spesso ignorata e sottovalutata.

La produzione della serie sarà curata da Bad Wolf, che ha già portato al successo la saga di Doctor Who e numerosi altri progetti per il piccolo schermo realizzati per BBC.