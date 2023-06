Ore 10: calma piatta stasera 24 giugno su Iris: trama e cast del thriller con Nicole Kidman

Ore 10: calma piatta è il film che gli amanti dei thriller potranno vedere questa sera, 23 giugno, in prima serata, alle 21:00, su Iris, canale 22 del digitale terrestre. Il film di Phillip Noyce è stato sceneggiato da Terry Hayes. La colonna sonora è stata composta da Graeme Revell. Trama, cast e curiosità del lungometraggio.

Ore 10: calma piatta: Trama

Sconvolti per la morte del loro bambino in un incidente stradale, il comandante della marina australiana John Ingram e la moglie Rae, partono sul loro yacht, il Saracen, per una crociera nel Pacifico, nella speranza di riacquistare equilibrio e serenità. In una giornata di "calma piatta", avvistano una misteriosa goletta, l'Orpheus, immobile sul mare, che non risponde al contatto radio.

Quando John decide di avvicinarsi, si stacca all'improvviso dalla goletta una piccola lancia di salvataggio con ai remi un individuo che appare terrorizzato e come fuori di sé.

Ore 10: calma piatta: Curiosità

Ore 10: calma piatta: la data di uscita originale è il 25 Maggio 1989 in Australia. Le riprese del film si sono svolte in Australia.

La pellicola è tratta dal romanzo Punto morto di Charles Williams.

Lo yatch utilizzato per il film, un'imbarcazione a vela di oltre 20 metri, vincitore di diverse regate - è stato sequestrato in Sicilia nella primavera del 2010, nell'ambito di un'operazione antitruffa.

Ore 10: calma piatta: Trailer e Critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Ore 10: calma piatta: Interpreti e personaggi: