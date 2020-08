Ore 10: calma piatta, Nicole Kidman guida davvero lo yatch nel film

Nicole Kidman, preparandosi per interpretare il ruolo di Rae Ingram in Ore 10: calma piatta, ha deciso di prendere lezioni private per imparare a manovrare lo yatch.

Prima dell'inizio delle riprese di Ore 10: calma piatta, Nicole Kidman, al fine di prepararsi al meglio per interpretare il ruolo di Rae Ingram, ha deciso di prendere lezioni private dal proprietario della Storm Vogel per imparare a manovrare lo yatch in qualunque circostanza.

Durante le sequenze del film in cui lo yatch è in preda alla tempesta, verso la fine della pellicola, la Kidman è effettivamente alla guida dello yacht. L'attrice festeggiò il suo ventesimo compleanno durante la produzione, per l'occasione il cast e la troupe organizzarono una festa su un'isola vicina.

Nicole Kidman - l'attrice australiana è nata a Honolulu, nelle Hawaii il 20 giugno 1967

Il film è stato uno degli ultimi progetti in cui l'attrice ha recitato con l'accento australiano, prima di raggiungere il successo mainstream negli Stati Uniti con Giorni di tuono degli anni '90.

Ore 10: calma piatta è stato generalmente ben accolto, con elogi da parte della critica per le performance di Neill, Kidman e Zane e per la stupefacente fotografia. Secondo Variety, Kidman è "eccellente in tutto... l'attrice è riuscita a dare al personaggio di Rae molta tenacia ed energia."