George Floyd, la scena di Orange is The New Black rievoca la morte del ragazzo

Orange is the New Black, nel 2016, rese omaggio a Eric Garner, ucciso per soffocamento proprio come George Floyd, il ragazzo nero ucciso a Minneapolis.

Nel 2016 la serie tv Orange is the New Black rese omaggio ad Eric Garner, ucciso nel 2014 da un agente della polizia di New York, esattamente come George Floyd, con la morte di Poussey Washington: la donna, durante una puntata della quarta stagione, muore soffocata dopo essere stata gettata al suolo da un agente della polizia penitenziaria.

Questa scena probabilmente fu girata con la speranza che un avvenimento del genere non si verificasse mai più. Audrey Trivisone ha scritto in un suo post di Facebook: "La forza del cinema, spesso, riempie le lacune di notizie che vengono 'soffocate' e delle quali non se ne parla abbastanza. E se ne deve parlare perché questo non è mai stato e non è più giustificabile. Il 25 maggio 2020 George Floyd muore soffocato con un agente che gli preme la gola con il ginocchio."

Il video di George Floyd, ammanettato, sdraiato sullo stomaco mentre un agente di polizia di Minneapolis preme il ginocchio sul collo sul collo del ragazzo ha fatto il giro del mondo. Nelle ultime ore la NBC News ha caricato un nuovo video che mostra i tre poliziotti e il ragazzo da un'angolazione diversa.