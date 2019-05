Orange is the New Black 7: il promo svela la data del debutto degli episodi

Orange is the New Black 7 concluderà la storia della serie e il nuovo teaser svela la data del debutto degli episodi su Netflix.

Orange is the New Black 7, che concluderà la storia, ha finalmente una data di uscita: Netflix ha confermato con un nuovo video promozionale che le puntate inedite saranno disponibili in streaming dal 26 luglio.

Dopo la quarta stagione la serie ambientata nel penitenziario femminile di Litchfield Minimum Security Prison aveva ottenuto il rinnovo per altre tre stagioni, confermando la presenza della showrunner Jenji Kohan. Nella sesta stagione buona parte del cast è stata spostata nella sezione di Massima Sicurezza spesso menzionata nello show.

Il video che comunica la data della première della settima stagione di Orange Is the New Black mostra le protagoniste sul set dello show e intonare una canzone, oltre a dare spazio a saluti e abbracci.

Orange Is the New Black vede nel cast Taylor Schilling, Uzo Aduba, Kate Mulgrew, Laura Prepon, Laverne Cox, Dascha Polanco, Danielle Brooks, Selenis Leyva, Taryn Manning, Yael Stone, Jackie Cruz, Lea DeLaria, Adrienne C. Moore, Elizabeth Rodriguez, Michael Harney e Nick Sandow.

La serie creata da Jenji Kohan è basata suo romanzo di Piper Kerman.

Ecco il promo:

