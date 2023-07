Oppenheimer: Robert Downey Jr nel video che regala in anteprima 5 minuti del film

Oppenheimer è il nuovo film diretto da Christopher Nolan in arrivo ad agosto nelle sale italiane e online Universal ha condiviso un video che regala 5 minuti in anteprima dell'atteso progetto che racconta la creazione della bomba atomica.

Nel filmato si vede così il personaggio interpretato da Robert Downey Jr spiegare la necessità di ottenere un'arma in grado di dare una svolta definitiva al conflitto mondiale, dando poi spazio alla segretezza che circondava le attività a Los Alamos, ai dubbi riguardanti le possibili conseguenze dell'esplosione della bomba, e alla pressione affrontata dalle persone coinvolte nel lavoro compiuto dagli scienziati.

L'atteso film dal cast stellare

Scritto e diretto da Christopher Nolan, il film Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Barbie contro Oppenheimer, Matt Damon invoca la tregua: "Si può andare al cinema due volte in un weekend"

L'atteso progetto ha come protagonista Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer. Al suo fianco c'è Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Nel cast anche il vincitore dell'Oscar Rami Malek, l'attore, scrittore e regista otto volte candidato all'Oscar Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.