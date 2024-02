Oppenheimer: la versione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray è in offerta, a tempo, su Amazon

Su Amazon potete trovare la versione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray di Oppenheimer in sconto, in un'ottima offerta a tempo.

Nel corso del 2023 Oppenheimer ha incantato il grande pubblico mondiale, portando sul grande schermo la storia di un fisico teorico geniale e di una nazione che ha saputo sfruttarne le capacità terrorizzando tutto il mondo. Non solo, il lungometraggio di Christopher Nolan ha ulteriormente confermato il valore di un regista da sempre capace di affascinare il proprio seguito di appassionati, lavorando con e su storie dalla natura complessa. Il grande impatto sui cinema mondiali parla chiaro in questo senso, e l'inaspettata fascinazione del pubblico generalista potrebbe aprire la strada anche a ulteriori progetti come questo.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è disponibile la versione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo (badate bene che si tratta di un'offerta a tempo), è acquistabile a 26,39€, con uno sconto del 25% sul prezzo più basso recente (34,99€). Se interessati al recupero, o anche solamente ad vere qualche informazione aggiuntiva sull'articolo cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Oppehneimer in 4K

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto", la steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray di Oppeneheimer viene così introdotta: "Custodia in metallo da collezione SteelBook con titolo in rilievo. Contiene: il 4K Ultra HD del film (HDR10), il Blu-ray del film, un Blu-ray bonus".

PGA Awards 2024: Oppenheimer trionfa e ipoteca l'Oscar per il miglior film

Se anche voi siete rimasti rapiti, al cinema, durante la visione di Oppenheimer, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarlo in questo particolare formato home video. Non soltanto un'edizione per arricchire la vostra collezione tematica, ma anche un'eventuale idea regalo in vista di un'occasione speciale. Affrettatevi che su Amazon resta un'offerta a tempo.