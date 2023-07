Oppenheimer, Robert Downey Jr. stuzzica i fan con una foto del cast riunito

Robert Downey Jr. è una delle star di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan con protagonista Cillian Murphy nel ruolo del fisico a capo del Progetto Manhattan che portò alla realizzazione della prima bomba atomica della storia. La star Marvel ha pubblicato sul proprio account social una nuova foto che riunisce il cast principale del film... e John Krasinski!

"Ritrovo con i miei compagni di cast di Oppenheimer... aspetta, è un photobombing di John Krasinski o potrebbe esserci un cameo a sorpresa????" ha scritto nella didascalia Downey Jr.

La frase dell'attore ha scatenato i fan nei commenti anche se al momento l'ipotesi pare molto lontana e probabilmente l'interprete di Tony Stark nel Marvel Cinematic Universe stava soltanto ironizzando sulla presenza di Krasinski nella foto, l'unico a non far parte del cast del film ma in ogni caso 'giustificato' in quanto marito di Emily Blunt. Insieme a Downey Jr. infatti compaiono nella foto anche Blunt, Cillian Murphy e Matt Damon, oltre a John Krasinski.

Mancano poche settimane all'uscita del film nelle sale cinematografiche, previsto per il prossimo 23 agosto. Nel cast anche Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatlock.