Oppenheimer: l'esplosivo poster del film di Christopher Nolan

Locandina di Oppenheimer

Il primo poster di Oppenheimer diffuso da Universal offre un primo sguardo esplosivo al tema narrato nel peculiare biopic di Christopher Nolan. Il poster ambiguo ed evocativo vede Cillian Murphy al centro dell'immagine circondato da una nube atomica.

Oppenheimer è basato sul libro premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e dal defunto Martin J. Sherwin. Il film sarà incentrato sul fisico teorico J. Robert Oppenheimer mentre lavora al Los Alamos Laboratory durante l'era del Progetto Manhattan e Ultimate diventa il padre della bomba atomica.

Cillian Murphy guida il cast del film nei panni di Oppenheimer. Con lui troviamo Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid e molti altri.

Lo sviluppo di Oppenheimer è stato annunciato per la prima volta alla fine del 2021, quando Christopher Nolan si è riunito con Cillian Murphy dopo averlo precedentemente diretto nella trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception e Dunkirk. A differenza della maggior parte dei suoi lavori precedenti, Nolan ha venduto all'asta i diritti di Oppenheimer a una varietà di studi dopo la rottura con Warner Bros. dovuta alla scelta di far uscire i film in simultanea in sala e su HBO Max durante l'emergenza sanitaria. La Universal ha ottenuto i diritti di Oppenheimer in un'accesa guerra di offerte con la produzione, che va da gennaio a marzo 2022.