Oppenheimer: nuovi dettagli sulle riprese in IMAX e sul film in un video che mostra il dietro le quinte

Christopher Nolan ha raccontato qualche dettaglio della realizzazione del film Oppenheimer in una nuova featurette e il video svela come è stata usata la tecnologia IMAX.

Oppenheimer, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, arriverà nelle sale italiane il 23 agosto e una featurette regala qualche nuovo dettaglio del lavoro compiuto sul set, in particolare per quanto riguarda la tecnologia IMAX.

Nel video il regista spiega che il suo obiettivo era portare gli spettatori all'interno dell'esperienza del suo protagonista, accompagnandoli all'interno della vita di Oppenheimer. Tra gli aspetti più interessanti del lavoro compiuto c'è anche quello dell'impegno compiuto per permettere a Nolan di girare in bianco e nero con le telecamere IMAX. Il risultato, secondo le persone impegnate dietro e davanti la telecamera, sarà un'esperienza unica e immersiva del racconto.

I dettagli dell'atteso film

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Nel cast anche il vincitore dell'Oscar Rami Malek, l'attore, scrittore e regista otto volte candidato all'Oscar Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.

Oppenheimer: Christopher Nolan presenta il suo film sulla "'persona più importante mai vissuta" al CinemaCon

Il film, tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin, è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX in bianco e nero.