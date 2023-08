Oppenheimer: il nipote del fisico critica l'accuratezza di una scena

Secondo il nipote di J. Robert Oppenheimer, una scena del film non sarebbe accurata. In un'intervista al Time, Charles Oppenheimer ha dichiarato che la scena della mela avvelenata, ripresa dal libro American Prometheus, non sarebbe veritiera. Si tratta della scena del film in cui Oppenheimer tenta di avvelenare il suo professore di Cambridge Patrick Blackett con una mela iniettata di cianuro per vendicarsi di lui.

Il nipote del celebre scienziato dice che quest'inesattezza storica si trovava già nell'American Prometheus, che infatti accusa di fare revisionismo storico e che non c'è nessuna prova effettiva del fatto che il nonno abbia provato a uccidere il professore.

"La parte che mi piace di meno è il riferimento alla mela avvelenata, che era un problema in American Prometheus. Se si legge American Prometheus con sufficiente attenzione, gli autori dicono: 'Non sappiamo se sia successo'. Non c'è alcuna prova che testimoni che lui abbia cercato di uccidere qualcuno. È un'accusa molto grave e si tratta di revisionismo storico. Non c'è un solo nemico o amico di Robert Oppenheimer che abbia sentito questa vicenda durante la sua vita e che l'abbia considerata vera. American Prometheus ha desunto questa storia da alcuni riferimenti nati durante uno spring break, e tutti i cronisti originali di quella storia - ce n'erano solo due, forse tre - hanno riferito di non sapere di cosa stesse parlando Robert Oppenheimer. Sfortunatamente, American Prometheus riassume il tutto come se Robert Oppenheimer avesse cercato di uccidere il suo insegnante per poi ammettere blandamente che forse non è una storia vera" dichiara il nipote. All'infuori di questa scena, comunque, Charles pensa che Nolan abbia messo in scena una rappresentazione coinvolgente e realistica della vita di suo nonno.

Il primo biopic di Nolan

Qualche tempo fa anche un fan aveva scovato un errore storico nel film. Nonostante queste piccole inaccuratezze, il lavoro che Nolan ha compiuto in questo suo primo biopic è stato lungo e meticoloso ed era iniziato giù parecchio tempo prima con un'altra sceneggiatura. Il film inoltre è tratto da American Prometheus scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin che Nolan aveva letto già molti anni fa e da cui era rimasto colpito. Oppenheimer uscirà nelle sale italiane il 23 agosto.