Oppenheimer: l'errore storico scovato da un fan

Semplice svista o errore storico voluto per esigenze narrative? Ecco la strana teoria sul blooper scovato in Oppenheimer.

L'exploit di Oppenheimer al botteghino americano, secondo solo alla corazzata rosa Barbie, torna ad alimentare l'interesse del pubblico per il grande cinema a sfondo storico. Ma uno spettatore particolarmente attento ha scorto un errore nel film di Christopher Nolan contenuto in una delle scene ricche di comparse.

Nella sequenza in questione, ambientata nel 1945, J. Robert Oppenheimer si erge in mezzo a una folla che sventola bandiere americane che però contengono un numero errato di stelle.

"È stato bello e tutto il resto, ma sarò il tizio che si lamenta perché hanno usato bandiere a 50 stelle in una scena ambientata nel 1945", ha scritto venerdì su Twitter l'utente Andy Craig.

Nel 1945, la bandiera americana presentava 48 stelle poiché l'Alaska e le Hawaii non erano ancora entrati a far parte degli Stati Uniti. Fu solo il 4 luglio 1960 che una bandiera a 50 stelle fu sventolata per la prima volta negli Stati Uniti. Ma un'altra scena di Oppenheimer ambientata nello stesso anno presenta la la bandiera americana corretta.

La teoria sulla bandiera sbagliata

Un altro utente Twitter ha interpretato l'errore storico come voluto: "Posso sostenere che questo è stato fatto intenzionalmente poiché le scene colorate erano filtrate dal punto di vista di Oppenheimer, mentre le scene in bianco e nero erano da un altro punto di vista. Questo sarebbe un ricordo di Oppenheimer dalla sua memoria odierna in cui ci sono 50 stati sulla bandiera".

Scoprite i segreti del film storico di Christopher Nolan nella nostra recensione di Oppenheime, che arriverà nei cinema il 23 agosto.