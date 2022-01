Oppenheimer: Josh Hartnett nel cast del film di Christopher Nolan

L'attore Josh Hartnett farà parte del cast del film Oppenheimer, il nuovo progetto di Christopher Nolan in arrivo nel 2023.

Il cast del film Oppenheimer, diretto dal regista Christopher Nolan, si è arricchito con la presenza di Josh Hartnett.

L'attore è solo uno dei tanti nomi prestigiosi coinvolti nel progetto che arriverà nelle sale americane il 21 luglio 2021 e che si ispira al libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin.

Tra gli interpreti di Oppenheimer, oltre a Josh Hartnett, ci sono anche Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, e Cillian Murphy.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli del ruolo affidato alla star di Black Hawk Down e Pearl Harbor.

Oppenheimer, le cui riprese avranno inizio nel 2022, viene descritto dalla Universal come un "epico triller che catapulta gli spettatori nel paradosso al cardiopalma di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo."

La pellicola sarà incentrata sulla storia dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, parte affidata a Cillian Murphy, e sul suo ruolo nello sviluppo della bomba atomica.

Tra i dettagli rivelati c'è quello relativo a Florence Pugh che avrà la parte di Jean Tatlock, un membro del partito comunista degli Stati Uniti che ha avuto una relazione con Oppenheimer. Ben Safdie sarà invece il fisico ungherese Edward Teller, coinvolto nel Manhattan Project e conosciuto come padre della bomba a idrogeno.