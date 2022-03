Oppenheimer: Jason Clarke si unisce al cast del film

Il cast di Oppenheimer, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, continua a espandersi e il nuovo arrivato tra gli interpreti é Jason Clarke.

Il progetto dal cast stellare sullo scienziato che ha gestito il Manhattan Project arriverà nelle sale il 21 luglio 2023.

Le riprese di Oppenheimer sono attualmente in corso e, nonostante si siano rivelati dei dettagli riguardanti i ruoli affidati ad alcuni dei protagonisti, per ora la produzione non ha svelato che parte è stata affidata a Jason Clarke.

Le riprese di Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan, sono iniziate e il lavoro sul set si svolgerà in varie location in New Mexico, California e New Jersey grazie all'imponente budget di 100 milioni di dollari a disposizione del team del filmmaker.

Cillian Murphy avrà il ruolo di J. Robert Oppenheimer nel film che racconterà il suo ruolo nella creazione della bomba atomica.

Nel cast ci saranno anche Emily Blunt nel ruolo della biologa Katherine "Kitty Oppenheimer", Matt Damon sarà il generale Leslie Groves Jr che era alla guida del Manhattan Project, e Robert Downey Jr. interpreterà Lewis Strauss che ha contribuito alla creazione della U.S. Atomic Energy Commission. Tra gli interpreti spazio anche a Florence Pugh che ha ottenuto il ruolo della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie che sarà il fisico Edward Teller, Michael Angarano che sarà Robert Serber e Josh Hartnett nei panni dello scienziato nucleare Ernest Lawrence.

Completano il cast stellare Rami Malek, Dane DeHaan, Dylan Arnold , David Krumholtz, Alden Ehrenreich, Kenneth Branagh e Matthew Modine.