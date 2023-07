Oppenheimer: una nuova featurette mostra il dietro le quinte del film di Christopher Nolan

Una nuova featurette del film Oppenheimer regala alcune dichiarazioni del cast e del regista Christopher Nolan sul thriller storico.

Il filmmaker ha svelato che era interessato alla storia da molto tempo ed è poi venuto a sapere che gli scienzati coinvolti nei test si erano persino posti il dubbio che ci fosse il rischio di distruggere l'intero pianeta causando danni irreparabili ma, nonostante tutto, hanno premuto il bottone.

Il lavoro sul set del film

Christopher Nolan, parlando della realizzazione di Oppenheimer, ha spiegato che voleva portare gli spettatori all'interno di quel momento della storia.

Il regista ha poi aggiunto come il fatto che Cillian Murphy interpretasse il protagonista fosse uno degli elementi più importanti del progetto, pur essendo consapevole che serviva un cast eccezionale per i ruoli secondari legati al Manhattan Project.

Nolan ha quindi sottolineato che cerca il più possibile di girare dal vero ogni scena, limitando al massimo gli effetti speciali. Nel video si spiega anche l'importanza di girare in formato IMAX e delle scelte compiute per le location utilizzate, dove sono state costruite delle scenografie incredibilmente realistiche.

Nolan ha svelato inoltre che sono stati compiuti molti esperimenti per trovare il modo migliore per girare le scene legate al test in modo che risultasse realistico e si provasse la tensione legata a quel momento. Il cast e la troupe hanno infine ribadito l'importanza di vivere l'esperienza della visione sul grande schermo.

Oppenheimer, perché potrebbe essere il film più importante di Christopher Nolan

I dettagli del film

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Nel cast anche il vincitore dell'Oscar Rami Malek, l'attore, scrittore e regista otto volte candidato all'Oscar Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.

Oppenheimer: Christopher Nolan presenta il suo film sulla "'persona più importante mai vissuta" al CinemaCon