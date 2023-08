Oppenheimer: Christopher Nolan spiega perché potrebbe essere difficile sentire alcuni dialoghi

Christopher Nolan ha parlato del motivo per cui potrebbe essere difficile sentire con chiarezza alcuni dialoghi di Oppenheimer, dettaglio che ha causato qualche critica online tra gli spettatori.

Sui social media c'è stato infatti spazio per alcune polemiche legate alla traccia audio dell'atteso lungometraggio, tra chi sosteneva che la colonna sonora di Ludwig Göransson avesse un volume troppo alto e chi ha commentato negativamente il sound design.

La spiegazione del regista

In un'intervista rilasciata a Insider, Christopher Nolan ha ora spiegato che si rifiuta di registrare altri dialoghi in post-produzione: "Mi piace usare la performance che è stata fatta in quel momento piuttosto che registrare successivamente la voce dell'attore".

Il filmmaker ha aggiunto: "Si tratta di una scelta artistica su cui alcune persone non sono d'accordo, e hanno il diritto di farlo".

I passi in avanti della tecnologia

Oppenheimer potrebbe pagare le conseguenze di questa scelta artistica a causa del fatto che le telecamere utilizzate per girare il film in formato IMAX sono piuttosto rumorose. Nolan ha però assicurato: "Ci sono alcuni miglioramenti meccanici. IMAX, inoltre, sta costruendo attualmente delle nuove telecamere che saranno ancora più silenziose. Il vero passo in avanti è la tecnologia del software che ti permette di filtrare il rumore della telecamera. Quello è migliorato moltissimo negli ultimi 15 anni, durante i quali ho usato quella tecnologia, e ti permette di girare delle scene più intime, cosa che sarebbe stata impossibile fare in passato".