Oppenheimer, Christopher Nolan non si spiega il successo del film: 'Non l'avrei mai detto'

Con alcuni film può essere abbastanza prevedibile, vedi Batman, ma Nolan non si sarebbe mai aspettato tutto questo successo per il suo ultimo lavoro.

Oppenheimer di Christopher Nolan non è stato solo uno dei più grandi film dell'estate, ma anche uno dei più grandi film dell'anno fino ad oggi, eppure il regista non si sarebbe mai aspettato questo grande risultato.

Il film sta inoltre suscitando un grande interesse per la stagione dei premi, compreso quello per gli Oscar. Si tratta di un successo che può sorprendere un po' in un ambiente attualmente dominato dai cinecomic e dai grandi blockbuster basati su franchise già esistenti e pare che lo stesso Nolan sia rimasto sorpreso dal successo di Oppenheimer.

Parlando con Variety, il regista ha rivelato che il successo del film è qualcosa che non avrebbe potuto prevedere.

"Con certi film, il tempismo agisce in un modo che non avresti mai potuto prevedere", ha detto Nolan. "Quando inizi a fare un film, sei a due o tre anni di distanza da quando uscirà, quindi cerchi di colpire un bersaglio mobile per quanto riguarda l'interesse del pubblico. Ma a volte si intercetta l'onda e la storia che si sta raccontando è quella che la gente sta aspettando".

Un successo inaspettato

Nolan è rimasto anche sorpreso dalla reazione del pubblico al film nelle sale, rivelando di essere entrato di nascosto a una delle proiezioni IMAX che hanno registrato il tutto esaurito la sera del debutto e di essere rimasto sorpreso da quanto il pubblico fosse concentrato sul film.

"È stata un'esperienza straordinaria", ha raccontato Nolan. "Ogni posto a sedere era pieno e l'attenzione per ciò che accadeva sullo schermo era massima. Quel livello di coinvolgimento era qualcosa che non avevo mai provato prima. C'era una vera attenzione".

Oppenheimer ha incassato circa 950 milioni di dollari e quando avrà un'ulteriore distribuzione nelle sale in futuro potrebbe facilmente superare il traguardo del miliardo di dollari. Scoprite quando arriverà in home video Oppenheimer.