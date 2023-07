Oppenheimer, Christopher Nolan:'Ecco perché non ci saranno Hiroshima e Nagasaki'

Christopher Nolan ha spiegato il motivo dell'assenza di Hiroshima e Nagasaki in Oppenheimer.

Lo scorso weekend Christopher Nolan è intervenuto nel corso di una proiezione di Oppenheimer a New York e ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di non inserire le tragiche immagini di Hiroshima e Nagasaki nel film.

Oppenheimer racconta la storia del fisico J Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, che lavora al Progetto Manhattan, destinato alla costruzione della prima bomba atomica.

Nolan ha spiegato che nel lungometraggio mancheranno le due città nipponiche perché il film evolve da un punto di vista completamente soggettivo.

"Non è un documentario. È un'interpretazione. Questo è il mio lavoro. Penso che sia un film drammatico narrativo" ha dichiarato il regista. La maggior parte del film osserva il punto di vista di Oppenheimer, dapprima rivolta agli obiettivi dei bombardamenti e successivamente ai suoi rimpianti:"C'è anche un motivo ricorrente che ha molto a che fare con lui che chiude gli occhi [su quanto sta accadendo]. Per me si tratta davvero di rimanere nella sua testa".

Oppenheimer comprende nel cast anche Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt e Florence Pugh. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 23 agosto.