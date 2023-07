Oppenheimer, Christopher Nolan ha ingaggiato la vera figlia nella scena dell'esplosione nucleare

Una scelta di casting d'eccezione realizzata appositamente per questo film e per una scena in particolare.

Christopher Nolan ha deciso di ingaggiare la figlia più grande, Flora, per una scena molto importante e significativa all'interno del suo ultimo film, Oppenheimer. Flora veste infatti i panni di una giovane ragazza senza alcun nome che viene fortemente ustionata da un'esplosione nucleare: la scena avviene interamente nella mente del protagonista, interpretato da Cillian Murphy.

Ai microfoni di The Telegraph Nolan ha spiegato la scelta di questo casting: "Avevamo bisogno di qualcuno che recitasse in questo piccolo ruolo e che lo facesse in maniera spontanea ed è stato fantastico vederla alle prese con quella scena. Cerco sempre di non analizzare le mie decisioni, ma il punto è che volevo dimostrare come la creazione dell'arma distruttiva per eccellenza potesse danneggiare anche chi ti stesse accanto".

Il regista ha poi aggiunto: "E quindi, in un certo senso, ho cercato di esprimere a mio modo quali potessero essere le conseguenze personali più devastanti".

La trama di Oppenheimer

Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX in bianco e nero. Arriverà nelle sale italiane il 23 agosto.