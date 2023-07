Oppenheimer: il cast alla premiere di Parigi, Matt Damon accompagnato dalle quattro figlie

Matt Damon è stato accompagnato dalle quattro figlie sul red carpet di Oppenheimer, dove ha posato per una serie di fotografie insieme al resto del cast in occasione della premiere parigina.

La premiere di Oppenheimer al Cinema Le Grand Rex di Parigi è stata tutta al femminile per Matt Damon, dove la star del nuovo film di Christopher Nolan ha sfilato sul red carpet in compagnia delle sue quattro figlie. Come testimoniano gli scatti, anche Cillian Murphy, Emily Blunt a Robert Downey Jr. erano presenti sul tappeto rosso durante la serata di ieri.

Le figlie di Damon, Alexia, 24 anni, Gia, 14 anni, Stella, 12 anni, e Isabella, 17 anni, appaiono raramente in pubblico ma in questa occasione le ragazze hanno sfoggiato tutta la loro bellezza: le giovani donne, una perfetta combinazione dei loro genitori, hanno sorriso continuamente sfoggiando i loro abiti davanti alle fotocamere.

Il padre orgoglioso ha posato da solo per alcune foto per poi unirsi alle figlie e ad alcuni dei suoi co-protagonisti; tutti sembravano entusiasti di celebrare la prima di uno dei film più attesi dell'estate. La pellicola biografica si basa sulla storia del fisico americano J. Robert Oppenheimer e racconta la creazione delle prime armi nucleari.

Ricordiamo che Matt Damon condivide le sue figlie più giovani, Isabella, Gia e Stella, con sua moglie Luciana Barroso, la quale ha avuto Alexia con il suo primo marito, Arbello Barroso, quando viveva ancora nella sua terra nativa. Il famoso attore, principalmente noto per il suo ruolo in Will Hunting - Genio ribelle, ha instaurato un rapporto intimo con Alexia, che ha deciso di seguire le orme del patrigno nell'industria televisiva e cinematografica.