Operation Napoleon stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller islandese

Un'avvocatessa in fuga e un aereo tedesco scomparso da decenni: sono gli ingredienti di Operation Napoleon. Scopriamo trama, cast e le curiosità del film tratto dal successo di Arnaldur Indriðason.

Stasera sabato 21 marzo Rai 4 ci porta tra le vette gelate dell'Islanda. Alle 21:20, va in onda Operation Napoleon, un action-thriller che promette di tenervi incollati alla poltrona. Tra complotti internazionali e segreti sepolti dal tempo, il film diretto da Óskar Þór Axelsson esplora cosa succede quando il passato riemerge prepotentemente dal ghiaccio che lo custodiva.

La Trama di Operation Napoleon

La vita di Kristin, una giovane e determinata avvocatessa, viene stravolta quando riceve un misterioso filmato: il relitto di un aereo militare tedesco della Seconda Guerra Mondiale è stato appena scoperto sul Vatnajökull, il più grande ghiacciaio dell'Islanda. Prima ancora di capire cosa stia succedendo, Kristin viene incastrata per un omicidio che non ha commesso. In fuga dalla polizia e da oscure forze internazionali, la sua unica speranza è risolvere l'enigma che l'aereo trasporta da decenni: un segreto così pericoloso che qualcuno è disposto a uccidere pur di tenerlo nascosto.

Vivian Ólafsdóttir e Jack Fox

Il Cast del film che vanta un mix di talenti islandesi e volti noti del cinema internazionale:

Vivian Ólafsdóttir: Nel ruolo della protagonista Kristin.

Nel ruolo della protagonista Kristin. Jack Fox: L'attore britannico (già visto in Sanditon) affianca la protagonista.

L'attore britannico (già visto in Sanditon) affianca la protagonista. Iain Glen: Il celebre Ser Jorah Mormont de Il Trono di Spade.

Il celebre Ser Jorah Mormont de Il Trono di Spade. Ólafur Darri Ólafsson: Uno degli attori islandesi più iconici a livello globale.

Uno degli attori islandesi più iconici a livello globale. Wotan Wilke Möhring: Noto attore tedesco che aggiunge un tocco internazionale alla produzione.

Carrie Dimaculangan

Curiosità del film di stasera 21 marzo: Operation Napoleon è tratto da un romanzo inedito in Italia

Dal Libro allo Schermo: Il film è l'adattamento cinematografico del bestseller Napoleonsskjolin (I documenti Napoleon) scritto da Arnaldur Indriðason , il re del giallo islandese, noto per i suoi romanzi polizieschi che hanno come protagonista il personaggio di Erlendur Sveinsson.

Il film è l'adattamento cinematografico del bestseller Napoleonsskjolin (I documenti Napoleon) scritto da , il re del giallo islandese, noto per i suoi romanzi polizieschi che hanno come protagonista il personaggio di Erlendur Sveinsson. La pellicola ha ricevuto riconoscimenti importanti agli Edduverðlaun (i premi del cinema islandese), vincendo nelle categorie per il miglior montaggio e i migliori effetti speciali.

(i premi del cinema islandese), vincendo nelle categorie per il miglior montaggio e i migliori effetti speciali. Realismo Glaciale: Il film è girato principalmente in Islanda, sfruttando paesaggi mozzafiato come i ghiacciai e le aree remote del nord del paese, che diventano protagonisti insieme alla storia. Le scenografie naturali creano un'atmosfera suggestiva e contribuiscono a rendere la suspense ancora più intensa, fondendo realtà e finzione in un thriller visivamente spettacolare.

Dove vedere Operation Napoleon in tv e in streaming

Il thriller andrà in onda stasera, sabato 21 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4. Operation Napoleon sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.