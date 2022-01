Operation finale: la trama del film con Oscar Isaac e Ben Kingsley, stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda Operation Finale, il film drammatico diretto da Chris Weitz con Oscar Isaac, Ben Kingsley e Mélanie Laurent che racconta la cattura di Eichmann, e che chiude il ciclo "Una settimana per non dimenticare" dedicato dalla RAI alla Shoah.

Locandina di Operation Finale

Basato su quanto realmente accaduto a un gruppo di agenti segreti israeliani, la trama di Operation Finale ci riporta all'Argentina del 1960.

In modo del tutto casuale viene individuato, nelle campagne circostanti Buenos Aires, un uomo che sembra essere Adolf Eichmann (Ben Kingsley), l'architetto della "soluzione finale". La scoperta avviene in maniera del tutto inattesa perché una ragazza, Hanna (Mélanie Laurent), che ignora di essere di origine ebrea, esce con un ragazzo, Klaus (Joe Alwyn) e lo porta a conoscere il padre cieco, che parlando con lui capisce trattarsi del figlio di Eichmann.

Così contatta gli israeliani e il servizio segreto Mossad manda una squadra a indagare sul caso, per accertarsi dell'identità dell'uomo ed eventualmente per rapirlo e portarlo in Israele con l'intento di processarlo.

Sarà l'inizio di una partita senza esclusione di colpi e astuzie tra l'ex gerarca nazista e l'agente Peter Malkin (Oscar Isaac) ma la fine di questa storia è ormai cosa nota.