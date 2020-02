Onward: nel trailer italiano la magia entra in azione

Onward arriverà nei cinema a marzo e il trailer italiano regala delle scene in cui si assiste alle avventure vissute dai due protagonisti mentre vanno alla ricerca della magia di cui hanno bisogno.

Il trailer ita del nuovo film Pixar svela alcuni dei doppiatori di casa nostra, tra cui spiccano sicuramente i nomi di Sabrina Ferilli, che sarà la mamma di Ian e Barley, e di Fabio Volo, che sarà il papà. Presenti nel cast anche Favij, Raul Cremona e David Parenzo che presteranno la propria voce a uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

Il film Onward avrà come protagonisti Chris Pratt e Tom Holland, star del Marvel Cinematic Universe, nel ruolo di due fratelli elfi teenager che intraprendono una missione per trovare l'ultima magia presente nel mondo nella speranza di trascorrere del tempo con il padre, che è morto anni prima, effettuando un incantesimo che non va però come previsto, riportandolo nella loro dimensione ma solo a metà e obbligandoli a trovare altre gemme dotate di poteri per ottenere il loro obiettivo.

Nel cast di doppiatori della versione originale anche la pluripremiata Julia Louis-Dreyfus, storica protagonista di serie tv come Seinfeld e Veep, e il premio Oscar Octavia Spencer.

La regia è invece stata affidata a Dan Scanlon.

L'uscita di Onward nelle sale italiane è prevista per il 5 marzo.