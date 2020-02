Onward - Oltre la magia, Tom Holland con i fratelli per sottolineare l'importanza della famiglia

Onward - Oltre la magia, il nuovo film Pixar, celebra l'importanza della famiglia e Tom Holland ha festeggiato l'uscita nei cinema britannici con i suoi fratelli.

La giovane star ha infatti ricordato con un post una delle tematiche centrali nel progetto animato dall'atmosfera un po' magica.

Tom Holland è uno dei doppiatori della versione originale del film animato Onward - Oltre la magia, la cui uscita in Italia è stata posticipata al 16 aprile a causa del Coronavirus.

L'inteprete di Peter Parker nei film Marvel ha quindi scritto online: "Onward è sulla fratellanza. Ho amato condividere il film stasera con i miei. Grazie Londra per essere sempre una grandiosa padrona di casa e prendete la vostra famiglia per andare a vedere Onward".

Ecco il post della giovane star:

Il film - di cui abbiamo parlato nella recensione di Onward - ha come protagonisti due fratelli elfi teenager che intraprendono una missione per trovare l'ultima magia presente nel mondo nella speranza di trascorrere del tempo con il padre, morto anni prima. L'incantesimo non va però come previsto, e riporta il genitore nella loro dimensione ma solo a metà.