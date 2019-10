Onward: il nuovo trailer del film Pixar con le voci di Tom Holland e Chris Pratt

Come promesso, Pixar ha rilasciato il trailer di Onward, il nuovo film originale in cui Tom Holland e Chris Pratt prestano le voci a due fratelli alla ricerca della magia.

Il nuovo trailer di Onward è finalmente arrivato, perchè ogni promessa è debito per la Pixar, che proprio ieri aveva stuzzicato la fantasia dei fan postando su Twitter un video di Tom Holland, Chris Pratt e della loro reazione alla prima visione della clip. Il tutto accompagnato da una breve frase sufficiente a scatenare l'hype del pubblico: "Domani toccherà anche a voi". E infatti, ecco qui il nuovo trailer dell'ultima fatica targata Disney Pixar.

L'apertura è ancora una volta affidata ai bei tempi che furono nel mondo animato, un universo pervaso di magia e sorpresa. Due caratteristiche che in quel mondo Disney Pixar contemporaneo sembrano essersi dileguate, perchè la realtà disegnata in cui vivono i due fratelli protagonisti è forse molto più simile alla nostra. Anche se non tutto sembra perduto perchè proprio a loro è affidato il compito di scoprire dove è finita la magia. Il pretesto, svelato dal trailer, sarà il tentativo di riportare in vita il padre morto per mezzo di un bastone magico, quello che ne nascerà sarà un viaggio di scoperte sorprendenti e esperienze davvero fuori dal loro abituale mondo.

Here’s how Chris Pratt (@prattprattpratt) & Tom Holland (@TomHolland1996) reacted when they saw the brand-new trailer for Disney and Pixar’s Onward. Tomorrow, it’s your turn. pic.twitter.com/KtJUFGnWQT — Pixar (@Pixar) October 9, 2019

Onward arriverà nei cinema la prossima primavera è sarà accompagnato da un cast di voci incredibile: sarà come fare un salto nel MCU grazie alla presenza di Tom Holland e Chris Pratt, i due fratelli elfi alla ricerca della magia. Ci sarà anche la pluripremiata Julia Louis-Dreyfus, storica protagonista di serie tv come Seinfeld e Veep, e il premio Oscar Octavia Spencer.

Al centro della trama di Onward vi sono due fratelli elfi adolescenti, il cui padre è morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo, che intraprendono una missione per scoprire se c'è ancora della magia nel mondo. Onward arriverà nelle sale americane il 6 marzo 2020.