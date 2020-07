Onward: la data di uscita in Italia slitta nuovamente

Onward - Oltre la magia avrebbe dovuto arrivare nei cinema italiani il 22 luglio, tuttavia la data di uscita sembra sia nuovamente slittata nonostante l'anteprima che si svolgerà il 16 in occasione del Giffoni Film Festival.

Per ora Disney non ha comunicato come intende procedere con la distribuzione dell'atteso film animato della Pixar.

Negli Stati Uniti Onward - Oltre la magia era arrivato nei cinema e, prima del previsto, era approdato in streaming su Disney+ a causa della chiusura delle sale.

Molti multisala anche in Italia hanno deciso di chiudere i battenti fino ad agosto-settembre a causa della mancanza di titoli da proporre e in grado di richiamare un numero di spettatori in grado da giustificare i costi di gestione per mantenere le sale in attività.

Il film - di cui abbiamo parlato nella recensione di Onward - doveva inizialmente uscire nelle sale italiane il 16 aprile e ha come protagonisti due fratelli elfi teenager che intraprendono una missione per trovare l'ultima magia presente nel mondo nella speranza di trascorrere del tempo con il padre, morto anni prima. L'incantesimo non va però come previsto, e riporta il genitore nella loro dimensione ma solo a metà.