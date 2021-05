Only Murders in the Building: il teaser svela la data di uscita

La serie Only Murders in the Building, grazie al primo teaser condiviso da Hulu, ha ora una data di uscita sugli schermi americani.

Nel video si vede cosa accade quando i tre protagonisti si ritrovano alle prese con una morte di uno degli abitanti del loro condominio, situazione che li spinge a unire le forze per realizzare un podcast che segua le loro indagini per andare alla ricerca del colpevole di quello che pensano sia stato un omicidio.

La serie Only Murders in the Building è stata scritta da Steve Martin, autore dell'idea originale, e John Hoffman. Al centro della storia ci sono tre sconosciuti (Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez) che condividono un'ossessione per i crimini realmente accaduti e finalmente si trovano coinvolti in un caso. I protagonisti mettono a frutto le proprie conoscenze per cercare di scoprire la verità, il tutto mentre registrano un podcast dedicato alle loro indagini, scoprendo così segreti che risalgono a molti anni prima.

I protagonisti si rendono conto che un assassino potrebbe vivere tra loro e devono quindi cercare di risolvere il mistero prima che sia troppo tardi.

Nel team della produzione dello show ci sono anche i tre protagonisti, Jamie Babbit, Dan Fogelman e Jess Rosenthal.