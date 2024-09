Only Murders in the Building tornerà con la stagione 5!

Hulu ha confermato il rinnovo per la stagione 5 della serie Only Murders In The Building, disponibile in Italia grazie a Disney+.

Only Murders In The Building 5 verrà realizzata: Hulu ha infatti annunciato il rinnovo per dieci nuovi episodi.

L'annuncio è stato compiuto a distanza di una settimana dal debutto in streaming del quarto capitolo della storia dei tre podcaster al centro della trama.

Cosa sta accadendo nei nuovi episodi

La stagione in corso della serie Only Murders in the Building, disponibile su Disney+, si concluderà il 29 ottobre e, probabilmente, negli ultimi minuti si sveleranno i primi dettagli del nuovo crimine al centro della trama.

Nei capitoli precedenti, infatti, si sono regalati alcuni elementi narrativi che anticipavano i potenziali sviluppi della storia proprio nel season finale, lasciando in sospeso i fan con cliffhanger e tanta curiosità.

Le star della serie

Nella quarta stagione i protagonisti interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez stanno affrontando il tentativo, compiuto da uno studio cinematografico, di realizzare un film ispirato al loro podcast. I tre amici devono inoltre cercare di risolvere il caso dell'omicidio di Sazz Pataki (Jane Lynch). Quando Charles, Oliver e Mabel tornano a New York, intraprendono un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile del loro palazzo per addentrarsi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell'Arconia.

Only Murders in the Building 4, recensione: la serie crimedy per eccellenza ha ritrovato il piglio giusto

Tra gli interpreti ci sono anche Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani, e Molly Shannon.

John Hoffman ha co-creato Only Murders in the Building insieme a Martin e i due sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.