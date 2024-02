Only Murders in the Building: Molly Shannon nel cast della Stagione 4

Dopo il rinnovo di Disney e Hulu, Only Murders in the Building ha dato il benvenuto alla sua prima grande new entry della Stagione 4, ovvero Molly Shannon.

Come di consueto, i produttori continuano a mantenere segreta la trama ma, come ha rivelato il presidente del Disney Television Group, Craig Erwich, in un'intervista a Deadline, il trio di Only Murders In the Building composto da Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) darà il via alla nuova stagione con un viaggio a Los Angeles prima di fare ritorno all'Arconia alla ricerca dell'assassino di Saz.

Il personaggio interpretato dalla Shannon dovrebbe essere quello di una potente donna d'affari di Los Angeles che si ritrova coinvolta in un'inchiesta a New York.

Dove abbiamo già visto Molly Shannon?

Molly Shannon, tre volte candidata agli Emmy, ha trascorso sei anni nel cast del Saturday Night Live, dando vita a una galleria di personaggi memorabili come la studentessa Mary Katherine Gallagher, la "gioiologa" Helen Madden e l'appassionata di danza Sally O'Malley.

Ha vinto il premio Indie Spirit Award 2017 come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Other People, scritto e diretto da Chris Kelly. In seguito si è riunita con Kelly, recitando nella serie di Comedy Central/Max The Other Two ottenendo una nomination ai Critics'Choice Award 2021 per il suo ruolo.

Shannon ha recitato anche in I Love That For You di Showtime, che le è valso una nomination agli Indie Spirit Award. Nel 2021, ha collaborato con Mike White per un ruolo da guest star che ha letteralmente rubato la scena a tutti nella prima stagione di The White Lotus della HBO. Su queste pagine potete leggere la recensione di Only Murders in the Building 3.