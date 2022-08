Only Murders in the Building 3: Paul Rudd nel cast dei nuovi episodi

Paul Rudd farà parte del cast di Only Murders in the Building 3, ecco i dettagli della partecipazione dell'attore alla serie.

Nel cast di Only Murders in the Building 3 ci sarà anche Paul Rudd, apparso a sorpresa nel finale del secondo capitolo della storia.

Non proseguite, ovviamente, se non avete visto l'episodio e non volete anticipazioni.

Nella puntata di Only Murders in the Building Paul Rudd ha il ruolo di Ben Glenroy, il protagonista del nuovo spettacolo teatrale di Oliver Putnam (Martin Short). L'attore cade a terra privo di vita proprio mentre sta per iniziare lo spettacolo. Ben, poco prima, aveva discusso con Charles-Haden Savage (Steve Martin).

John Hoffman, co-creatore della serie, ha spiegato: "Siamo tutti suoi grandi fan. Ma, inoltre, Paul ha un rapporto molto stretto con Martin Short e ha realizzato un film con Selena Gomez, lo adora. Paul ha adorato Steve Martin fin da quando era un ragazzino, quindi tutte queste cose si sono unite per una richiesta molto grande. Stavamo dicendo 'C'è una possibilità che un attore di fama mondiale che lavora per il cinema possa venire sul set per realizzare cinque minuti del nostro finale di stagione?'. Ma, ancora più importante, quando riusciremo a girare la terza stagione, tra molti, molti mesi da ora, potrebbe essere disponibile perché è un certo tipo di vittima nel nostro show? Abbiamo bisogno di trascorrere del tempo con lui, potrebbe tornare e girare con noi nella terza stagione? Amiamo Paul Rudd perché ha immediatamente detto di sì".

Charles-Haden e Ben discutono e il protagonista interpretato da Steve Martin dice al collega di "stare distante da lei". Gli eventi si svolgono dopo un salto temporale di un anno e sarà una specie di reset rispetto ai primi due capitoli della storia. Tra Charles e Ben, inoltre, ci saranno delle interazioni che verranno rivelate nella terza stagione.