Only Murders in the Building 2: via libera alla produzione dei nuovi episodi della serie

Disney ha annunciato il via libera alla produzione di Only Murders in the Building 2, la seconda stagione della comedy con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short.

In Italia lo show è disponibile su Disney+, mentre negli Stati Uniti gli episodi sono proposti da Hulu.

John Hoffman, co-creator ed executive producer di Only Murders in the Building, ha dichiarato: "Tutti, nel nostro fantastico "Condominio", hanno lavorato con tanto amore e competenza in un periodo particolare - e con un incredibile supporto da parte di Disney, Hulu e 20th TV - per creare una prima stagione che potesse essere all'altezza del nostro leggendario cast, della nostra amata New York City, e per realizzare una serie che parlasse di legami. Sapere di essere riusciti a entrare in sintonia con il pubblico e di aver già colpito nel segno a tal punto da avere la possibilità di continuare e di portare avanti questa combinazione di mistero, commedia ed empatia, è una cosa troppo emozionante per essere descritta a parole. Quindi ora non dirò altro, solo un enorme grazie a tutti e ovviamente non vedo l'ora di continuare".

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un'orribile morte nell'esclusivo palazzo dell'Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.

I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono gli executive producer insieme a Martin Short, Selena Gomez, Jamie Babbitt, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.