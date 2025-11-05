Renée Zellweger in Phantom Son, il nuovo thriller diretto dal regista di Harry Potter

Renée Zellweger sarà protagonista di Phantom Son, thriller psicologico diretto da David Yates e scritto da Ian Scott McCullough, con AGC Studios che finanzierà interamente il film.

La stessa Renée Zellweger si è occupata di ideare e sviluppare il film attraverso la sua casa di produzione Big Picture Co., e hanno scelto di coinvolgere il regista David Yates.

La presentazione di Phantom Son

Attraverso un comunicato congiunto, Renée Zellweger e la co-produttrice Carmella Casinelli hanno presentato il progetto: "Phantom Son è una scoperta rara, con il potenziale di connettersi a un pubblico ampio grazie a una narrazione ricca e centrata sui personaggi, proprio come piace a noi. Siamo entusiaste che stia prendendo forma con un team così straordinario. Con David [Yates] alla regia e AGC come partner, siamo pronti a realizzare qualcosa di davvero speciale".

Renée Zellweger con il Golden Globe vinto per Judy

La storia è quella di Ronnie, un giovane fuggitivo che lotta per sopravvivere in strada e che viene accolto da Audrey (Renée Zellweger), una donna sola il cui figlio è stato rapito vent'anni prima. Audrey si convince che Ronnie sia in realtà suo figlio e si instaura un perverso gioco del gatto e del topo che rende irriconoscibile il confine tra inganno e follia.

Il ritorno di David Yates alla regia di un film

Phantom Son sarà diretto dal regista degli ultimi film di Harry Potter e della saga di Animali fantastici, David Yates. Il cineasta britannico aveva diretto gli ultimi quattro film del franchise tratto dai libri di J.K. Rowling, succedendo altri famosi registi come Chris Columbus, Alfonso Cuarón e Mike Newell.

In seguito ha diretto anche The Legend of Tarzan, e il film Netflix Pain Hustlers. Nel corso della sua carriera, David Yates è stato insignito del John Schlesinger Britannia BAFTA Award per l'eccellenza nella regia e ha ricevuto una Honorary Fellowship dalla National Film and Television School per il suo contributo all'industria britannica del cinema e della televisione.