One Piece: svelate le prime foto del remake dell'anime

Qualche ora fa sono state svelate le nuove foto del remake dell'anime di One Piece targato Netflix in collaborazione WIT Animation

Durante il One Piece Day 2024, sono state finalmente svelate le prime, attesissime, immagini del remake dell'anime di One Piece. Gli episodi, che saranno realizzati da una collaborazione tra Netflix e WIT Animation, arriveranno direttamente sulla piattaforma streaming in uno stile completamente rivisitato.

Questa nuova versione del franchise ripartirà dalla Saga del Mare Orientale, dallo scorso anno, momento nel quale era stato annunciato il remake, non erano stati forniti ulteriori dettagli sul progetto. L'idea non ha fatto impazzire i fan, che sono pronti a ricredersi dopo aver visto le prime immagini dell'anime.

One Piece, le immagini del remake e tutti i dettagli

Sono stati confermati che per disegnare il nuovo One Piece, sono stati coinvolti diversi talenti giapponesi. Masashi Koizuka dirigerà la serie per WIT Studio, con Hideaki Abe come assistente alla regia; la composizione serie sarà curata da Taku Kishimoto, mentre Kyoji Asano e Takatoshi Honda saranno responsabili del design dei personaggi e direttori capo dell'animazione. Yasuhiro Kajino si occuperà del design delle creature, Eri Taguchi sarà la designer degli oggetti di scena, e Ken Imaizumi e Shuhei Fukuda dirigeranno le scene d'azione, con Tomomori Kuroda come direttore artistico.

Qui potete vedere le prime foto del progetto che arriverà su Netflix.

THE ONE PIECE REMAKE LOOKS SO GOOD pic.twitter.com/XzCrZYyUq6 — One Piece (@onepiecedaiIys) August 11, 2024

Al momento non è stata ancora annunciata una data ufficiale di pubblicazione del remake di One Piece. L'unica cosa certa è che il rilascio sarà a livello globale. I piani alti di Netflix, hanno sottolineato che la serie offrirà un'esperienza innovativa ma fedele all'originale, utilizzando tecnologie visive all'avanguardia per reimmaginare le avventure di Luffy nella saga di East Blue.

In attesa di avere nuovi dettagli su questo remake, One Piece tornerà il prossimo anno su Netflix con la seconda stagione del live-action che ha appassionato molti fan. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati anche annunciati nuovi membri che verranno aggiunti al cast.