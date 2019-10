One Piece: Stampede, il trailer italiano svela l'identità dei doppiatori

Il full trailer italiano di One Piece: Stampede ha risposto a una delle domande che la fanbase di casa nostra si poneva da tempo: chi sarebbe stato a doppiare vecchi e nuovi personaggi?

Un primo aiuto era giunto già con la pubblicazione, circa due settimane fa, del primo teaser, ma è solo oggi che Koch Media ha svelato i nomi dei nuovi doppiatori: a Roberto Draghetti ed Enrico Di Troia l'onore di doppiare rispettivamente Douglas Bullet e Buena Festa, i due villain mai apparsi nell'universo di One Piece ma, per stessa ammissione di Eiichiro Oda, tra i più potenti dell'intera opera.

Il trailer ita, però, ha dato anche un'altra gradita conferma: non solo Renato Novara tornerà per doppiare "Cappello di paglia" Monkey D. Luffy, ma, ascoltando brevemente anche le voci di Chopper e Nami, possiamo immaginare che a fare ritorno sarà l'intero cast di doppiatori originali.

One Piece: Stampede arriverà in Italia il prossimo 24 ottobre e porterà i suoi spettatori nella più grande fiera di pirati. Luffy e la sua ciurma hanno ricevuto un invito dal'organizzatore, Buena Festa. Una volta sbarcati nella misteriosa isola, i nostri 9 protagonisti scopriranno non soltanto di non essere i soli partecipanti, ma che la Fiera della pirateria prevede un premio finale, il leggendario tesoro di Gol D. Roger. L'enorme posta in palio, però, nasconde un piano ben preciso architettato dal più grande villain che sia mai stato presentato nell'universo di One Piece: Douglas Bullet. Per provare a contrapporsi a lui, Luffy Cappello di Paglia avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile da parte di un dream team d'eccezione.