One Piece: Stampede, il nuovo teaser festeggia l'incasso stellare del film

One Piece: Stampede festeggia con un nuovo teaser un risultato che sorprende la stessa Toei Animation: un incasso incredibile al botteghino giapponese che al momento ha superato i 5 miliardi di yen, l'equivalente di circa 50 milioni di euro. Stampede si candida così a diventare non soltanto il film più redditizio del suo franchise (al momento è al terzo posto dopo One Piece Gold - Il film e One Piece Film Z), ma nell'intero panorama dei film d'animazione Made in Japan, considerando che già diversi giorni fa in patria aveva superato l'incasso, pure sorprendente, di Dragon Ball Super: Broly - Il Film, fermo a 34,6 milioni di euro. La sfida a questo punto si sposta fuori dai confini giapponesi, dove l'ultimo lungometraggio di Dragon Ball ha totalizzato 122,7 milioni, e dove One Piece: Stampede è appena arrivato, con un "tour" partito negli ultimi giorni di agosto da Hong Kong, Taiwan e Singapore, e che arriverà in Italia, Stati Uniti e Canada il prossimo 24 ottobre.

Le recensioni internazionali sono state parecchio positive, lodando, oltre alla storia, la spettacolarità delle scene d'azione e l'ottima capacità di far convivere ben 200 personaggi, qualità, queste ultime, facilmente rintracciabili anche nuovo video. Si apre sul volto corrucciato di Douglas Bullet, il più grande villain mai apparso in One Piece, e passa in rassegna la ciurma di Luffy Cappello di paglia, il gruppo delle Supernove, Sabo, Boa Hancock, Buggy e Dracul Mihawk della Flotta dei Sette, e c'è addirittura il tempo per un intervento di alcuni importanti membri della Marina. Che nel quattordicesimo lungometraggio di One Piece potrebbe trovarsi costretta a unire le proprie forze con quelle dei pirati della generazione peggiore per combattere un nemico fuori misura.