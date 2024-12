One Piece, la serie anime annuncia la data di ritorno dopo la pausa

La serie anime di One Piece ha annunciato la data del ritorno dopo la lunga pausa dell'anime che ha lasciato i fan col fiato sospeso per lungo tempo

L'anime di One Piece tornerà ad aprile 2025, dopo una pausa di sei mesi annunciata dal produttore Ryuta Koike . Questa interruzione è stata pensata per permettere al team di produzione di ricaricarsi e concentrarsi sul miglioramento della qualità, in preparazione alla continuazione dell'arco narrativo di Egghead.

Quest'ultima parte rappresenta una fase cruciale della storia, con numerosi eventi chiave che convergeranno.

Per mantenere vivo l'interesse dei fan, verrà trasmesso One Piece Log: Fish-Man Island Saga, una versione condensata e rinnovata dell'arco narrativo dell'Isola degli Uomini-Pesce. Questo remake avrà 21 episodi, rispetto ai 58 originali, e includerà aggiornamenti visivi, nuovi effetti sonori e alcune modifiche narrative.

One Piece, il nuovo doppiatore di Franky e la seconda stagione del live-action

Nel frattempo, il manga di One Piece continua senza interruzioni, proseguendo con la saga finale scritta da Oda, con la ciurma che è approdata ad Elbaf. Inoltre, il 2025 si prospetta un anno importante per il franchise, con l'annuncio di un remake chiamato THE ONE PIECE e la possibile seconda stagione della serie live-action prodotta da Netflix.

Questo ritorno segna una grande opportunità per il team di produzione di superare le aspettative dei fan, garantendo episodi di qualità e momenti indimenticabili nella storia dell'anime.

Da One Piece a Grand Blue, 5 anime perfetti per tuffarsi già in estate

Recentemente il doppiatore storico di Franky, uno dei membri della Ciurma di Cappello di Paglia ed il carpentiere della nave, ha tirato i remi in barca ed il personaggio dell'anime giapponese avrà un nuovo doppiatore. Franky è stato doppiato in giapponese da Kazuki Yao. In seguito al ritiro dell'attore il ruolo è passato a Subaru Kimura proprio in questi giorni.

Dunque è partito ufficialmente il conto alla rovescia per il ritorno della ciurma di Cappello di Paglia per capire come procederà l'avventura dei protagonisti ad Egghead e nel prossimo arco narrativo creato da Oda.