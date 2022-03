ONE PIECE, Peter Gadiot sarà Shanks nel live-action Netflix

Buone nuove dal set di ONE PIECE, il live-action targato Netflix del celebre manga di Eiichiro Oda. È stato infatti rivelato che sarà Peter Gadiot a portare in carne e ossa sullo schermo uno dei personaggi più amati dell'opera, il formidabile pirata Shanks il Rosso.

Erano diversi giorni che gli account ufficiali dell'opera anticipavano dei grandi annunci per il 28 marzo, e avevamo ricevuto anche degli indizi in merito. Alcuni di questi hanno fin da subito fatto intendere che uno dei soggetti sarebbe stato Shanks, colui che ispirò Monkey D. Luffy a diventare un pirata e a intraprendere il suo incredibile viaggio alla ricerca del One Piece, ma inizialmente non sapevamo se avremmo avuto notizie riguardanti il film di prossima uscita dedicato proprio al Rosso, oppure se potesse avere a che vedere anche con la serie tv.

Poi però tra gli indizi è comparsa anche una foto del porto di Cape Town, dove stanno attualmente girando lo show, e sono partite teorie e speculazioni... Ma ogni ipotesi è cessata di essere tale quest'oggi, quando è stato annunciato che a interpretare Shanks sarà l'attore di Yellowjackets e One Upon A Time in Wonderland Peter Gadiot.

Quella di Gadiot è sicuramente una scelta sorprendente, poiché in molti credevano che per alcuni ruoli avremmo potuto vedere attori più conosciuti come Sebastian Stan o anche Orlando Bloom, ma di certo è un casting molto interessante. Dopotutto lo abbiamo già visto in diversi progetti di vario genere e dimensioni (come la serie Netflix Regina del Sud o lo show DC Supergirl), e ora non ci resta che scoprire come darà vita al celebre Capitano.