One Piece 2, Netflix annuncia con un video dei protagonisti l'inizio delle riprese

Sono finalmente iniziate le riprese della seconda stagione del remake in live-action del popolare anime e manga

Per annunciare l'inizio ufficiale delle riprese della seconda stagione di One Piece in live-action, Netflix ha pubblicato una toccante clip che vede la reunion di tutti i principali membri dell'attuale ciurma della Cappello di Paglia.

La serie è un adattamento del manga di Eiichiro Oda e segue una ciurma di pirati nel tentativo di attraversare la Rotta Maggiore per reclamare il leggendario tesoro One Piece. Con il pericolo dietro ogni angolo, la ciurma è riuscita a sconfiggere Buggy il Clown (Jeff Ward) e Arlong (McKinley Belcher III). Nella seconda stagione dovranno iniziare il loro viaggio nella ben più pericolosa rotta.

Sebbene l'attesa per la seconda stagione sia stata lunga e insidiosa, il viaggio è già iniziato. In un video pubblicato da Netflix, i Cappelli di Paglia si riuniscono e annunciano che la produzione della seconda stagione è in corso.

Nella toccante clip, Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu Arata (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji) prendono voli da tutto il mondo per tornare in Sudafrica. Una volta lì, i Cappelli di Paglia si abbracciano e si emozionano per la loro reunion, prima di promettere di salpare verso la Rotta Maggiore.

One Piece 2, Netflix svela i membri della Baroque Works e gli attori che li interpretano

Le riprese della stagione 1 erano iniziate il 31 gennaio 2022 per terminare il 22 agosto dello stesso anno. Se la seconda stagione seguirà lo stesso calendario, la produzione dovrebbe terminare verso fine gennaio 2025, circa 200 giorni dopo.

Tuttavia, potrebbero esserci più episodi da girare, dato che il numero ufficiale di puntate non è ancora stato annunciato. La prima era composta da otto episodi, e qualsiasi modifica avrebbe un ruolo significativo nell'accorciare o allungare la durata complessiva della produzione.