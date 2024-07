One for the Road: il teaser anticipa l'horror tratto dal racconto di Stephen King

In vista della prima mondiale è stato diffuso il teaser trailer di One for the Road, il cortometraggio horror tratto dall'omonimo racconto di Stephen King.

In vista della prima mondiale, è stato pubblicato il teaser trailer di One for the Road, un cortometraggio horror di prossima uscita. Il film sarà basato sull'omonimo racconto di Stephen King, pubblicato nel 1978 come parte della sua antologia A volte ritornano (Night Shift).

"Quando uno sconosciuto entra in una tavola calda nel cuore della notte, due samaritani amichevoli dimostrano che nessuna buona azione rimane impunita", si legge nella sinossi del cortometraggio. "One for the Road è la storia di due traslocatori che aiutano a malincuore una cameriera ad affrontare uno sconosciuto nel cuore della notte. I tropi sono noti: una tavola calda, uno sconosciuto in cerca di aiuto, un'auto bloccata nel deserto. Ma la storia riguarda questi tropi solo in superficie: in realtà è una riflessione su uno dei più grandi dilemmi morali del nostro tempo: Dobbiamo correre il rischio di aiutare qualcuno che non conosciamo o è meglio farci gli affari nostri?".

Quando uscirà One for the Road?

One for the Road sarà presentato in anteprima mondiale domenica 21 luglio al LA Shorts Film Festival, il più longevo festival di cortometraggi di Los Angeles. Il film è diretto da Daniel Carsenty da una sceneggiatura scritta da Corey Slater. Il corto è interpretato da Alexander Flores, Katie Adler, Travis Hammer, Lisa Goodman, Elester Latham e Richard Clarke Larson. Intanto qui potete vedere il primo teaser trailer del cortometraggio horror.

"Night Shift è la prima raccolta di racconti di Stephen King, una vetrina perfetta di quanto possa spingersi in là l'immaginazione dark di King. Qui vediamo ratti mutati che diventano cattivi (Graveyard Shift); un virus cataclismatico che minaccia l'umanità (Night Surf, la base per The Stand); un tosaerba posseduto e malvagio (The Lawnmower Man); inquietanti bambini delle periferie (Children of the Corn); un fumatore che fa di tutto per smettere (Quitters, Inc.); un alcolizzato solitario che inizia una macabra trasformazione (Gray Matter); e molti altri. Questo è Stephen King al suo meglio orripilante", si legge nella descrizione ufficiale della novella da cui è tratto il racconto.

Tra i prossimi adattamenti cinematografici da altre opere di King figurano, The Life of Chuck con protagonista Tom Hiddleston, la serie The Institute e il film La lunga marcia, che sarà diretto da Francis Lawrence per Lionsgate.