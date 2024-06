The Life of Chuck: la prima foto di Tom Hiddleston nell'adattamento da Stephen King spiazza

Un Tom Hiddleston sorridente e composto fa capolino nella prima immagine ufficiale dell'atteso The Life of Chuck, ennesimo adattamento dall'opera monumentale di Stephen King.

Specializzato in adattamenti dall'opera di Stephen King, Mike Flanagan torna a misurarsi col Re del Brivido con un'opera fuori dai canoni. Dopo la notizia dell'anteprima al Toronto Film Festival che si terrà a settembre, è stata diffusa la prima immagine di The Life of Chuck, che vede la star inglese Tom Hiddleston nei panni del protagonista Chuck Krantz.

Basato sull'omonima novella in tre atti non horror di Stephen King, La vita di Chuck segue la storia di un uomo di 39 anni la cui vita viene raccontata in ordine inverso. Originariamente presente nell'antologia Se scorre il sangue del 2020, la storia inizia con Chuck che muore in un letto d'ospedale a causa di un tumore al cervello e termina con lui orfano che va a vivere con i nonni in una casa presumibilmente infestata.

Nel cast anche Karen Gillan, Matthew Lillard, Tom Hiddleston, Mark Hamill, Rahul Kohli, Kate Siegel, Harvey Guillén, Samantha Sloyan, Chiwetel Ejiofor e Jacob Tremblay. Il film è attualmente in post-produzione.

Facciamo la conoscenza di Chuck

Nella foto diffusa dall'account ufficiale di The Life of Chuck scorgiamo un sorridente e occhialuto Tom Hiddleston in abito scuro e camicia bianca seduto a un tavolo mentre stringe in una mano una tazza di caffé e prende appunti con l'altra mano. La foto è accompagnata dal nome del personaggio, Charles Krantz, e dalla scritta "39 grandi anni! Grazie Chuck!".

Nel post si legge: "Sono emozionato nel mostrare THE LIFE OF CHUCK a Toronto. La mia carriera è iniziata lì nel 2013 con OCULUS, quindi è un ritorno a casa. (Vi ricordo inoltre che LIFE OF CHUCK non è un film horror)".

Le star lodano il film

Quando è stata annunciata la fine della lavorazione, Tom Hiddleston ha paragonato La vita di Chuck a Le ali della libertà, uno degli adattamenti più amati di King. Durante un'apparizione al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz ha detto: "Ciò che amo di quest'opera è che sembra collegata allo Stephen King de Le ali della libertà. C'è un calore e uno spirito vitale nella storia che mi ha davvero coinvolto quando l'ho letta. Era semplicemente la sceneggiatura più straordinaria mai letta. Mi sono connesso immediatamente. Quindi quando ci siamo incontrati, ho semplicemente detto a Mike Flanagan 'È fantastico. Posso interpretarlo?' E sì, ci siamo divertiti moltissimo."

La collega Karen Gillan ha avuto solo elogi per il film in uscita, definendolo un capolavoro e confessando di aver pianto per giorni dopo la visione: Riunendosi con Flanagan dopo aver recitato in Oculus , ha dichiarato a Collider: "È stato così bello riunirsi a Mike Flanagan e non vedo l'ora che tutti vedano il film perché è un capolavoro. È bellissimo".