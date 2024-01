One Day: l'immortale storia d'amore nel trailer della nuova serie remake Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di One Day, nuovo adattamento - stavolta in forma di serie - del romanzo bestseller di David Nicholls, già trasposto sul grande schermo nel film del 2011 con protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess.

One Day inizia con un unico incontro tra i due personaggi il 15 luglio 1988, in occasione del loro diploma. La prima volta che si sono parlati ha cambiato le loro vite, che sono rimaste legate l'una all'altra per i 14 anni successivi.

Nel trailer, i due iniziano un'amicizia quella notte, discutendo dei loro piani per il futuro, sia personali che altruistici. Brevi scorci del loro futuro mostrano come le loro strade divergano: Emma cerca di fare la differenza nel mondo e diventa scrittrice, mentre Dexter insegue la fama e la fortuna prima di rimanere coinvolto nelle parti peggiori di tutto questo. Nel corso degli anni, i due hanno diverse relazioni, mettono su famiglia, sperimentano trionfi, difficoltà e dolori e crescono immensamente, ma l'unica costante è che continuano a tornare l'uno dall'altra.

Chi sostituisce Anne Hathaway e Jim Sturgess?

Ambika Mod e Leo Woodall sono i nuovi volti di Emma e Dexter; entrambi sono stelle nascenti del settore e hanno già in curriculum alcuni ruoli importanti. Prima di entrare nel cast di One Day, Mod si è fatta notare al fianco di Ben Whishaw nella miniserie This Is Gonna Hurt di Adam Kay e nella serie originale di Max I Hate Suzie.

Woodall, invece, ha fatto parlare di sé per il ruolo del misterioso Jack nella seconda stagione di The White Lotus. A differenza di Hathaway e Sturgess, i due avranno molto più tempo per approfondire le vite dei loro amici-amanti, con 14 episodi rispetto alle due ore del film.

One Day debutterà su Netflix l'8 febbraio 2024.