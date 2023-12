One Day: ecco le nuove foto della nuova serie Neflix con Leo Woodall e Ambika Mod

Le prime foto di One Day, il nuovo adattamento del libro di David Nicholls del 2009, anticipano la serie e i suoi protagonisti Emma Morley e Dexter Mayhew, interpretati rispettivamente da Leo Woodall (The White Lotus) e Ambika Mod(I Hate Suzie). La storia torna sullo schermo dopo l'ultimo adattamento cinematografico del libro di Nicholls del 2011 One Day, che vedeva come protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess.

Di seguito potete guardare le foto ufficiali di One Day:

Dexter ed Emma. Emma e Dexter ❤️ Ambika Mod e Leo Woodall sono i protagonisti di One Day, tratto dal libro best-seller. In arrivo su Netflix l'8 febbraio 2024. pic.twitter.com/68aJNkiB6U — Netflix Italia (@NetflixIT) November 29, 2023

Dex and Em. Em and Dex. ❤️



Ambika Mod and Leo Woodall star in One Day, based on the best-selling book. Coming 8 February 2024. pic.twitter.com/tMPYU8BudF — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 29, 2023

Cosa sapere su One Day

La descrizione della serie recita: "One Day narra la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew (Mod e Woodall), che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l'anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni".

Oltre a Mod nei panni di Emma e Woodall nei panni di Dex, il cast include Essie Davis di Babadook, Tim McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson, Joely Richardson e Toby Stephens. La serie di 14 episodi vede Nicholls come produttore esecutivo insieme a Roanna Benn, Jude Liknaitzky e Nicole Taylor. One Day debutterà su Netflix l'8 febbraio 2024.