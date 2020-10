On The Rocks, Sofia Coppola: "Il rapporto con mio padre ha ispirato la sceneggiatura"

Sofia Coppola ha parlato della sceneggiatura del film On The Rocks accennando a come il suo rapporto con il padre l'abbia ispirata.

On the Rocks è il nuovo film diretto da Sofia Coppola e la regista, intervistata da Empire, ha parlato di come si sia ispirata al padre Francis Ford Coppola, e non solo, per scrivere la sceneggiatura.

Il lungometraggio parla del rapporto padre-figlia con la storia di Laura, personaggio affidato a Rashida Jones, che teme un tradimento da parte del partner Dean (Marlon Wayans) e decide di spiarlo insieme al padre Felix (Bill Murray) in giro per la città di New York.

Sofia Coppola ha confermato di aver inserito nello script di On the Rocks degli elementi legati al suo rapporto con il padre, aggiungendo poi: "Ci sono anche gli amici di mio padre e mio suocero. Affronta il modo in cui gli uomini consideravano le donne e ciò che riguardava le donne".

La filmmaker ha aggiunto: "Mi ricordo quando era giovane mio padre che mi diceva 'Questo è ciò che pensano i ragazzi', la sua generazione, il suo punto di vista. Quindi stavo pensando a quello mentre lo scrivevo. Volevo che i personaggi fossero un po' una coppia strana, una giovane donna moderna e questo uomo vecchio stampo con quegli atteggiamenti". Sofia Coppola ha poi svelato che suo padre Francis ha già visto il film: "Penso l'abbia apprezzato. Si tratta realmente di un omaggio a lui e a quel rapporto".

Il film arriverà nei cinema americani il 2 ottobre e sarà poi in streaming su Apple TV+ dal 23 ottobre.