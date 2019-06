On the Rocks: Jessica Henwick nel cast del nuovo film di Sofia Coppola

On the Rocks sarà il nuovo film diretto da Sofia Coppola e nel cast ci sarà anche l'attrice Jessica Henwick.

L'attrice ha recentemente recitato nella serie Iron Fist con il ruolo di Colleen Wing, personaggio apparso anche in Luke Cage e in The Defenders, e ha fatto parte del cast del cult Il Trono di Spade.

Il film On the Rocks racconterà la storia di una giovane madre (Rashida Jones) che riallaccia il rapporto con il padre (Bill Murray), un uomo dal passato da playboy, in occasione di un'avventura vissuta nella città di New York.

Le riprese si svolgeranno nelle prossime settimane nella Grande Mela e Sofia Coppola sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva in collaborazione con A24 e Apple.

Sofia, recentemente, ha diretto il film L'inganno, con cui ha conquistato il premio come Miglior Regista nel 2017 al Festival di Cannes.

