On Becoming a God: Showtime cancella la serie con Kirsten Dunst

La serie On Becoming a God in Central Florida, con star Kirsten Dunst, è stata cancellata dopo una sola stagione a causa della pandemia.

On Becoming a God in Central Florida è stata cancellata da Showtime che ne aveva annunciato il rinnovo per una seconda stagione nel mese di settembre 2019.

Le riprese del progetto erano state rimandate a causa della pandemia che aveva bloccato tutte le produzioni cinematografiche e televisive nel mese di marzo.

Il network, annunciando la decisione riguardante il progetto con star Kirsten Dunst, ha dichiarato: "Un anno fa Showtime ha rinnovato On Becoming a God ma, sfortunatamente, a causa della pandemia, siamo stati incapaci di proseguire con la produzione della nuova stagione. La pandemia ha continuato a complicare le tempistiche e, anche se abbiamo compiuto ogni sforzo per riunire il cast e la troupe per una seconda stagione, è diventato insostenibile. Annunciamo con grande dispiacere che On Becoming a God non ritornerà. Rivolgiamo i nostri più profondi ringraziamenti alla protagonista Kirsten Dunst, ai creatori Robert Funke e Matt Lusky, alla showrunner Esta Spalding e ai produttori esecutivi George Clooney, Grant Heslov e Charlie McDowell, all'incredibile cast e alla troupe, e ai nostri partner di Sony Pictures Television".

La serie raccontava la storia di Krystal Stubbs (Dunst), che lavora in un parco acquatico e cerca di scalare i vertici della truffa chiamata Founders American Merchandise, guidata da Ohie Garbeau II, che l'aveva mandata in rovina. Krystal è determinata a costruire per se stessa una vita migliore e sviluppa un rapporto complicato con il leale e fanatico seguace di FAM Cody (Pellerin).